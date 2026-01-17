Il Napoli segue Fortini (ha quasi 20 anni e 500 minuti in Serie A). E poi anche Sterling e Maldini

Il Napoli, secondo Di Marzio, starebbe monitorando Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina che farà vent’anni a febbraio e in Serie A ha collezionato 14 presenze per un totale di poco più di 500 minuti. Il profilo ideale per Conte (ironizziamo).

Il Napoli su Fortini: i dettagli

Si legge sul sito di Di Marzio: “C’è anche il Napoli per Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina che in questa prima parte di stagione è riuscito a mettersi in mostra in Serie A. L’interesse degli azzurri è ovviamente legato alle uscite, dato che come stabilito qualche settimana fa i campioni d’Italia potranno effettuare operazioni di mercato solamente a saldo zero: qualora dovesse essere ceduto qualcuno, allora Manna potrebbe decidere di trattare con il club viola. Al contrario, invece, se ne potrebbe parlare in vista di giugno.”

“Il classe 2006 piace tanto anche alla Roma, che ha dalla sua il vantaggio di poter fare offerte anche a titolo definitivo, vista la possibilità di operare liberamente sul mercato.”

Sempre Di Marzio ha parlato anche di due profili offensivi monitorati dagli azzurri. Su X:

Il Napoli continua a seguire Sterling. Interesse anche per Maldini.

Le uscite

Fronte uscite, Alfredo Pedullà ci aggiorna su Olivera e Lucca. Si legge sul sito di Pedullà:

“Mathias Olivera vorrebbe giocare di più e non escluso che il terzino sinistro uruguaiano classe 1997 possa lasciare il Napoli entro questa sessione di mercato. Anzi, è una possibilità concreta anche perché nelle ultime ore c’è stato un sondaggio molto approfondito del Nottingham Forest che potrebbe presto presentarsi con un’offerta importante. Qualche settimana fa vi avevamo anticipato anche della proposta Nottingham Forest per Lucca, ma l’attaccante ha chiesto tempo. Il Pisa è in pressing, il suo ritorno in Toscana non è fantacalcio come dichiarato ieri dal dg Corrado. Lucca deciderà tra un paio di partite, il Nottingham insiste ma il Pisa va tenuto in considerazione, una soluzione che consentirebbe all’attaccante di ritrovare serenità e titolarità. Presto sapremo.”