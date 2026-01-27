Zola: «Se il Napoli esce dalla Champions sarà un brutto colpo, ma hanno veramente tantissime attenuanti quest’anno»

In vista della sfida di Champions tra il Napoli e il Chelsea, il Corriere dello Sport ha intervistato un doppio ex, Gianfranco Zola

Che partita sarà Napoli-Chelsea?

«Una con tanti significati e molta tensione perché entrambe si giocano qualcosa di importante il Chelsea punta a entrare nelle prime otto il Napoli rientrare in zona playoff. Basta questo, no?»

Chi rischia di più?

«È chiaro che il Napoli si gioca molto di più: se non dovesse vin­cere andrebbe fuori, e tra l’altro non dipende sol­tanto dal suo risul­tato. Il Chel­sea, male che vada, farà gli spa­reggi».

Quindi domani forza Napoli?

«Mi met­terò in pol­trona con le due sciarpe a godermi lo spet­ta­colo e vinca il migliore».

A pro­po­sito: il Napoli è dimez­zato dagli infor­tuni e in affanno, ma secondo lei ha delle chance?

«Certo, sì. Con­tro la Juve è stato in par­tita fino al 2-0, gio­cando anche bene, ma è chiaro che la dif­fi­coltà è grande per la quan­tità di infor­tu­nati impor­tanti. Man­cano gio­ca­tori fon­da­men­tali, ma è ammi­re­vole il modo in cui la squa­dra sta affron­tando il momento: può per­dere, però la gioca fino in fondo. È segno di corag­gio, è per­so­na­lità. È l’iden­ti­fi­ca­zione totale con il carat­tere del suo alle­na­tore: non si arrende mai come Conte».

Facciamo un gioco: chi può trascinare il Napoli fuori dai guai e al playoff?

«Sono partite che non vinci individualmente ma con il collettivo, da squadra vera, però McTominay è l’uomo che può dare lo strappo. Ha il grandissimo spessore di quelli che possono fare la differenza».

Scusi la franchezza tranchant: se il Napoli dovesse uscire dalla Champions sarebbe la fine anticipata delle ambizioni stagionali?

«No, non sarebbe la fine di niente, è totalmente da escludere. Sarebbe un brutto colpo, quello sì: una squadra come il Napoli deve ambire ad andare avanti in Champions, ma hanno veramente tantissime attenuanti quest’anno, non è facile gestire la situazione che si è venuta a creare».