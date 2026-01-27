Zola: «Se il Napoli esce dalla Champions sarà un brutto colpo, ma hanno veramente tantissime attenuanti quest’anno»
Al Corsport: «Sono partite che non vinci individualmente ma con il collettivo, da squadra vera, però McTominay è l'uomo che può dare lo strappo»
In vista della sfida di Champions tra il Napoli e il Chelsea, il Corriere dello Sport ha intervistato un doppio ex, Gianfranco Zola
Che partita sarà Napoli-Chelsea?
«Una con tanti significati e molta tensione perché entrambe si giocano qualcosa di importante il Chelsea punta a entrare nelle prime otto il Napoli rientrare in zona playoff. Basta questo, no?»
Chi rischia di più?
«È chiaro che il Napoli si gioca molto di più: se non dovesse vincere andrebbe fuori, e tra l’altro non dipende soltanto dal suo risultato. Il Chelsea, male che vada, farà gli spareggi».
Quindi domani forza Napoli?
«Mi metterò in poltrona con le due sciarpe a godermi lo spettacolo e vinca il migliore».
A proposito: il Napoli è dimezzato dagli infortuni e in affanno, ma secondo lei ha delle chance?
«Certo, sì. Contro la Juve è stato in partita fino al 2-0, giocando anche bene, ma è chiaro che la difficoltà è grande per la quantità di infortunati importanti. Mancano giocatori fondamentali, ma è ammirevole il modo in cui la squadra sta affrontando il momento: può perdere, però la gioca fino in fondo. È segno di coraggio, è personalità. È l’identificazione totale con il carattere del suo allenatore: non si arrende mai come Conte».
Facciamo un gioco: chi può trascinare il Napoli fuori dai guai e al playoff?
«Sono partite che non vinci individualmente ma con il collettivo, da squadra vera, però McTominay è l’uomo che può dare lo strappo. Ha il grandissimo spessore di quelli che possono fare la differenza».
Scusi la franchezza tranchant: se il Napoli dovesse uscire dalla Champions sarebbe la fine anticipata delle ambizioni stagionali?
«No, non sarebbe la fine di niente, è totalmente da escludere. Sarebbe un brutto colpo, quello sì: una squadra come il Napoli deve ambire ad andare avanti in Champions, ma hanno veramente tantissime attenuanti quest’anno, non è facile gestire la situazione che si è venuta a creare».