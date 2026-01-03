Lucca vicino a lasciare Napoli: oltre al Benfica, anche Porto e Nottingham Forest su di lui

Lorenzo Lucca è vicino a lasciare Napoli per trovare maggiore minutaggio altrove. Con il rientro di Romelu Lukaku imminente, e Rasmus Hojlund che lo sta sostituendo, l’ex Udinese troverebbe ancora meno spazio. Finora ha segnato solamente due reti in maglia azzurra, contro il Pisa in campionato e contro il Cagliari in Coppa Italia. Ricordiamo che gli azzurri lo hanno preso dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto, obbligo che dovrà scattare se volessero cederlo ad un altro club.

Lucca vuole lasciare Napoli: la situazione di calciomercato

Alfredo Pedullà scrive su X:

Lorenzo Lucca piace molto a Farioli: il Porto in corsa. Sull’attaccante anche Benfica e Nottingham Forest.

Il giornalista turco esperto di mercato Ekrem Konur aggiunge:

Lorenzo Lucca vuole lasciare Napoli. Roma, Milan, Atalanta, Real Betis, Nottingham Forest, West Ham e Benfica monitorano la situazione. Gli azzurri 30 milioni.