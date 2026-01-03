Lucca vicino a lasciare Napoli: oltre al Benfica, anche Porto e Nottingham Forest su di lui
Lo scrive Pedullà. Konur: Roma, Milan, Atalanta, Betis, West Ham monitorano la situazione. Il Napoli chiede 30 milioni.
Lorenzo Lucca è vicino a lasciare Napoli per trovare maggiore minutaggio altrove. Con il rientro di Romelu Lukaku imminente, e Rasmus Hojlund che lo sta sostituendo, l’ex Udinese troverebbe ancora meno spazio. Finora ha segnato solamente due reti in maglia azzurra, contro il Pisa in campionato e contro il Cagliari in Coppa Italia. Ricordiamo che gli azzurri lo hanno preso dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto, obbligo che dovrà scattare se volessero cederlo ad un altro club.
Lucca vuole lasciare Napoli: la situazione di calciomercato
Alfredo Pedullà scrive su X:
Lorenzo Lucca piace molto a Farioli: il Porto in corsa. Sull’attaccante anche Benfica e Nottingham Forest.
Lorenzo #Lucca piace molto a #Farioli: il #Porto in corsa. Sull’attaccante anche #Benfica e #NottinghamForest
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 3, 2026
Il giornalista turco esperto di mercato Ekrem Konur aggiunge:
Lorenzo Lucca vuole lasciare Napoli. Roma, Milan, Atalanta, Real Betis, Nottingham Forest, West Ham e Benfica monitorano la situazione. Gli azzurri 30 milioni.
🚨🆕 #Napoli 🇮🇹 Lorenzo Lucca wants to leave Napoli!
👀 AS Roma, AC Milan, Atalanta, Real Betis, Nottingham Forest, West Ham & Benfica are monitoring the situation.
💰 Napoli is asking for €30M, the same fee they paid to Udinese. https://t.co/fptGKhUGB2 pic.twitter.com/gJWykDXm2c
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 3, 2026
Leggi anche: Il Benfica di Mourinho vuole Lucca ma il Napoli chiede 30 milioni. Intanto alla porta bussa Dovbyk