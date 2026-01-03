Il Benfica di Mourinho vuole Lucca ma il Napoli chiede 30 milioni. Intanto alla porta bussa Dovbyk

Anche i centravanti di riserva hanno il loro giro. Lucca, che lo scorso anno all’Udinese ha segnato 12 gol in Serie A, è attaccante che fa gola anche all’estero. Piace al Benfica di José Mourinho (il che non è poco) e anche in Premier League. Il napoli chiede trenta milioni, anche perché deve chiudere il mercato a costo zero. Ma sa che trenta milioni a gennaio non li sborserà nessuno.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il Benfica di Mourinho ha preso informazioni su Lucca, ha dimostrato interesse anche ad acquistarlo, ma la richiesta del Napoli è stata perentoria e ovviamente in linea con l’investimento iniziale: 30 milioni di euro. Difficile spostare certe cifre a gennaio, più probabile la cessione in prestito: secco o con diritto, si vedrà. La certezza è che Lucca piace al Benfica, ultimo avversario affrontato in Champions, ma non solo. Ci sono altri club all’orizzonte, in tanti hanno avuto contatti con il suo entourage: in Premier c’era il West Ham, che ha ormai chiuso Castellanos con la Lazio, e a quanto pare anche il Nottingham Forest; e in Liga ha chiesto info all’entourage il Betis. In Italia, per il momento, pochi discorsi concreti: s’era parlato della Lazio e di uno scambio Lucca-Dovbyk con la Roma, ma la doppia strada non è considerata percorribile (i giallorossi puntano Raspadori e Zirkzee).

Quella individuale, però, non è da escludere considerando che il giocatore è in uscita dalla Roma: gli agenti del centravanti ucraino, infatti, hanno proposto Artem al Napoli anche singolarmente. Si vedrà, è una possibilità, una pista da tenere in considerazione accanto ad altre: le strategie sono in via di definizione, tutto dipende da chi uscirà e dal modo in cui uscirà considerando che il club di De Laurentiis è obbligato a chiudere la campagna acquisti e cessioni in pari, a saldo zero.