Lukaku, il rientro era un’illusione. Starà fuori almeno tre settimane. E per il futuro si affaccia la Turchia

Lukaku, il rientro è stata un’illusione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano.

Biso­gne­rebbe pro­vare a con­vin­cere Romelu Lukaku che 139 giorni (oggi) dopo quello strappo sordo del 14 ago­sto in ritiro, vede un pal­lone e sco­pre cosa sia la nostal­gia con la quale entrare in con­flitto. Riad – e la con­vo­ca­zione – è stata una per­fida illu­sione, un volo tra le nuvole per pen­sare che il tor­mento stesse per eva­po­rare nella gioia più mode­rata: ma for­zare, ora, ancora non si può, non è asso­lu­ta­mente con­si­glia­bile, e star­sene in infer­me­ria a scan­dire le ore è una fati­cac­cia da assor­bire.

Prosegue la Gazzetta:

La «lesione di alto grado del retto femo­rale della coscia sini­stra» s’è tra­sfor­mata in incubo, per­ché que­sti quat­tro mesi attra­ver­sati per un cen­ti­naio di giorni in Bel­gio lan­cian­dosi tra le brac­cia del pro­prio staff hanno sol­tanto ali­men­tato una spe­ranza che ieri è sva­nita: per Roma, non c’è niente da fare, ed è impro­ba­bile, par­don impos­si­bile che San Siro possa rap­pre­sen­tare la sua notte. Con otti­mi­smo, ser­vi­ranno altre due o tre set­ti­mane in cui la malin­co­nia si mischierà all’insof­fe­renza: ma quei muscoli vanno trat­tati con pru­denza.

Il futuro resta un’inco­gnita che ignora le voci della fiera dei sogni, qual­che eco indi­stinta che arriva dalla Tur­chia dove un attac­cante come Lukaku ha comun­que un suo ele­va­tis­simo appeal. Ma que­sti sono i discorsi da affron­tare in estate.