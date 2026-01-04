Lucca può lasciare il Napoli nei prossimi giorni, Farioli gli ha già telefonato

Così si legge sul suo portale.

“Lorenzo Lucca può lasciare il Napoli nei prossimi giorni, all’interno di valutazioni che sono state già fatte, ma servono le traiettorie giuste. Possiamo solo confermare che il Porto è interessato, nei giorni scorsi c’è stata una telefonata tra Farioli e l’agente dell’attaccante reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Ovviamente la concorrenza per il Porto non manca, non ci sono accordi ma l’apprezzamento non è in discussione. Su Lucca anche il Benfica e il Nottingham, presto il Napoli tirerà le somme”.

Manna: «Lucca e Lang sono due giocatori che abbiamo voluto fortemente, non abbiamo mai detto che siano in uscita. Avranno le loro possibilità»

A Dazn nel pre-partita di Lazio-Napoli:

«Come ho sempre detto, Lorenzo è un calciatore che abbiamo voluto. Oggi purtroppo non è disponibile perché è influenzato. Siamo aperti a varie soluzioni e non escludiamo nulla. Sappiamo le condizioni di mercato in cui dobbiamo operare, quindi faremo di necessità virtù e vedremo come evolve la situazione».