Lucca non è convinto di trasferirsi al Nottingham Forest (Schira)

Gilardino lo vuole nel suo attacco. Il Pisa ha messo sul piatto un prestito secco da 2 milioni per sei mesi, mentre il Nottingham offre 1 milione più 35 milioni di diritto di riscatto.

Lucca non è convinto di trasferirsi al Nottingham Forest. Gilardino punta a riportarlo al Pisa con un prestito di sei mesi.

Nico Schira, esperto di calciomercato, ha raccontato sul suo canale YouTube:

“Lucca non è convinto di andare al Nottingham Forest. Ve l’avevo già anticipato ieri, ve lo ribadisco oggi: qual è la novità? La novità è che nel pomeriggio c’è stata una telefonata da parte di un grande attaccante, campione del mondo, autore di 188 gol in Serie A: Alberto Gilardino, oggi allenatore del Pisa.

Gilardino, dopo Durosimni, vuole un altro attaccante importante: punta su Lucca e sta lavorando al clamoroso ritorno del giocatore. Ricordiamo che Lucca esplose proprio a Pisa, la città della Torre Pendente, quando giocava in Serie B.

Il Pisa ha messo sul piatto un prestito secco da 2 milioni per sei mesi, mentre il Nottingham offre 1 milione più 35 milioni di diritto di riscatto. L’offerta del Pisa è già stata accettata dal Napoli, i documenti sono pronti e compilati, manca solo la firma di Lucca. Ma Lucca non ha ancora accettato e sta provando a trovare un accordo con Pisa, quindi attenzione a questo possibile colpo di mercato”.