The Athletic apre con Lucca al Nottingham Forest: il club vuole lui e Taremi per sostituire l’infortunato Wood

Su Lorenzo Lucca c’è il forte pressing del Nottingham Forest, che ha trovato l’accordo col Napoli per un prestito con diritto di riscatto. Ora la palla passerà al giocatore, che dovrà decidere se accettare o meno la destinazione.

Lucca e la trattativa col Nottingham Forest

The Athletic scrive:

Il Nottingham Forest è vicino all’accordo di prestito con il Napoli per Lorenzo Lucca. Prestito con diritto di riscatto, per acquistare l’attaccante per cui sono stati pagati circa 40 milioni dall’Udinese. Ha segnato un solo gol in 16 partite di Serie A. Il Forest era alla ricerca di un attaccante, dopo l’infortunio al ginocchio di Chris Wood. Secondo le nostre fonti, Mehdi Taremi era in pole la scorsa settimana; tuttavia, l’accordo con Lucca non dovrebbe influenzare i piani per arrivare a Taremi, che il club vede più simile a Wood. L’ex Udinese è arrivato a Napoli la scorsa estate; gli azzurri sono terzi in campionato dopo 21 partite, ma Lucca ne ha cominciate solo quattro da titolare.

In uscita insieme all’attaccante, anche Noa Lang, che sembra essere vicino al Galatasaray; a differenza dell’ex Udinese, l’olandese pare abbia già accettato il club turco; con queste due uscite, il Napoli potrà cominciare il mercato in entrata.