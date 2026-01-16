Home » Il Campo » Calciomercato

A Pisa si pensa al ritorno di Lucca (Sky Sport)

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, ha detto: «Il ritorno di Lucca al Pisa ritengo oggi sia Fantacalcio». Sicuramente ha offerte più importanti.

Napoli lucca pisa

Db Torino 18/10/2025 - campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Lorenzo Lucca-Franco Israel

Il possibile trasferimento di Lorenzo Lucca dal Napoli resta uno dei principali temi del calciomercato invernale. L’attaccante, ex Udinese, è ormai ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. Numerosi club, sia in Italia che in Europa, hanno manifestato interesse; l’ultimo in ordine di tempo è stato il Pisa.

Il Pisa pensa al ritorno Lucca

A fare chiarezza sulla situazione è stato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

«Il nome di Lucca circola a Pisa, che cerca un attaccante. Lui ci ha già giocato a Pisa. Al momento ha offerte più importanti come Besiktas, Nottingham e Al Hilal, ma il Pisa lo accoglierebbe a braccia aperte per dargli la possibilità di giocare e ritrovarsi. Magari anche per ritrovare la maglia della Nazionale italiana. Se dovesse arrivare la riapertura di Lucca, il Pisa sarebbe pronto ad accoglierlo».

Poco dopo l’intervento del giornalista, sempre a Sky Sport, ha parlato Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, che ha commentato così le dichiarazioni:

«Il ritorno di Lucca al Pisa ritengo oggi sia Fantacalcio. Gli vogliamo bene e siamo rimasti legati, deve cercare di dare il massimo e ritagliarsi il maggior spazio possibile. Per il resto, si vedrà».

Correlate