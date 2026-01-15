Lucca d’Arabia, c’è l’Al-Hilal su di lui: possibile scambio con Marcos Leonardo (Sky Sport)
Attaccante brasiliano classe 2003, ma si tratta di un'operazione complicata. Anche il Besiktas sarebbe pronto ad affondare il colpo per Lucca, prima però deve vendere Abraham
Il calciomercato del Napoli dipende da lui. Arrivato quest’estate a Napoli dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni di euro, Lucca potrebbe lasciare gli azzurri dopo appena sei mesi. L’attaccante 25enne vanta al momento 22 partite (16 in Serie A, 4 in Champions League e una in Supercoppa e in Coppa Italia), con due gol segnati e con soli 584 minuti giocati.
Anche l’Al-Hilal e Besiktas su Lucca
Scrive Sky Sport:
“Il Besiktas ci prova per Lorenzo Lucca. Il club turco ha infatti mostrato grande interesse per l’attaccante del Napoli (che ha intanto chiesto informazioni al Fenerbahce per En-Nesyri). Il Besiktas sarebbe pronto ad accelerare per Lucca, ma ha prima la necessità di vendere Abraham all’Aston Villa (alla ricerca di un sostituto di Malen, ceduto alla Roma).
Tra le squadre interessate a Lucca non c’è solo il Besiktas. Anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi pensa infatti all’attaccante azzurro. Tra le due società si sta parlando di un possibile scambio con Marcos Leonardo, attaccante 22enne che passerebbe al Napoli. Operazione al momento difficile, ma sul tavolo c’è anche questa ipotesi”.