Lucca, il mercato a saldo zero del Napoli blocca il suo riscatto

Il Napoli può fare mercato a saldo zero in questa sessione invernale, ma l’obbligo di riscatto e la possibile uscita di Lorenzo Lucca sta complicando un po’ i piani degli azzurri, che dovranno trovare in fretta delle soluzioni.

Lucca e il mercato del Napoli

Come riportato da Tuttomercatoweb:

Lorenzo Lucca è il fattore che attualmente incarta il mercato del Napoli. Il centravanti è arrivato dall’Udinese per 9 milioni di euro di prestito, più 26 per l’obbligo di riscatto, con l’obbligo che scatterà a inizio febbraio – per questioni fiscali – e che per ora non può essere anticipato. Perché il mercato a saldo zero degli azzurri, di fatto, blocca la possibilità di riscattarlo già ora per poi darlo in prestito e cercare un’altra soluzione durante questa finestra. Ci sono due possibilità per cambiare la situazione. La prima è nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Perché con un aumento di capitale il Napoli potrebbe tranquillamente operare, ma servirebbe appunto l’inserimento di soldi freschi come investimento. L’altra è la cessione di un giocatore, specificatamente Noa Lang. Qualora dovesse esserci un accordo con un club, ecco che potrebbe essere anticipato il riscatto di Lucca e poi prestato.