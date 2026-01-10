Lozano, da stella a scarto in un anno: il carattere gli è costato il posto a San Diego (As)

11 gol e 9 assist per Chucky nelle 34 partite che è riuscito a giocare in Mls. Si sta discutendo di rescindere il suo contratto con più di due anni di anticipo.

Da ottobre dello scorso anno, Chucky Lozano ha avuto problemi di indisciplina a San Diego, tanto che il suo allenatore lo ha tolto dalla formazione. Anche se Mikey Varas gli ha permesso di tornare dopo che il messicano si è scusato pubblicamente, ora vive un momento cruciale della sua carriera, passando dall’essere la stella e promessa del giovane club al essere scartato senza spiegazioni in meno di un anno. L’arrivo nel team Mls è avvenuto il 31 gennaio 2025, con un contratto che però non è stato rispettato fino al 31 dicembre 2028. Riporta il quotidiano spagnolo As.

Lozano ora è uno scarto

“Abbiamo apprezzato i contributi di Hirving l’anno scorso, ma con l’avanzare della stagione, per lo stile di gioco e l’atmosfera, abbiamo pensato che fosse meglio avere un’altra opzione. È un giocatore fantastico, non c’è dubbio quando guardi la sua carriera e quello che ha fatto l’anno scorso, ma è più di questo. Parlando di collettivo, hai bisogno che ogni giocatore sia impegnato con e senza la palla”, sono state le parole forti di Tyler Heaps, direttore sportivo e direttore generale del San Diego.

Scrive As:

“In totale, 11 gol e 9 assist per Chucky nelle 34 partite che è riuscito a giocare in Mls con il San Diego, che ha finito per perdere l’opzione del titolo la scorsa stagione quando è caduto contro i Vancouver Whitecaps di Thomas Müller, dove, curiosamente, il messicano ha segnato un gol, anche se non poteva fare di più per i suoi allora.

A 30 anni, Chucky Lozano lascia andare una grande opportunità nella sua carriera, poiché, nel bel mezzo dell’anno della Coppa del Mondo, nonostante non sia uno dei favoriti di Javier Aguirre, scatena una nuova polemica di indisciplina che finisce per costargli il suo ruolo di giocatore della franchigia del San Diego nella Mls, per diventare uno scarto in meno di un anno”.