Home » Il Campo » Nazionale

L’Italia scivola al 13esimo posto nel ranking Fifa, il Senegal sorpassa gli Azzurri

Il Marocco avanza e raggiunge l'ottavo posto, miglior piazzamento della sua storia. Anche Belgio, Germania e Croazia hanno perso terreno, scendendo di una posizione ciascuna.

Gattuso italia ranking fifa

Db Milano 16/11/2025 - qualificazioni Mondiali 2026 / Moldova-Italia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gennaro Gattuso

L’Italia perde terreno nel ranking Fifa, scendendo al 13° posto dopo essere stata superata dal Senegal, neo campione d’Africa. La classifica è stata profondamente influenzata dalla recente Coppa d’Africa, che si è conclusa ieri con la vittoria ai tempi supplementari dei Leoni della Teranga contro il Marocco, padrone di casa. Il Senegal guadagna così sette posizioni, raggiungendo il 12° posto, mentre il Marocco si porta all’8°, il miglior piazzamento della sua storia.

In vetta alla graduatoria restano salde le posizioni di Spagna, Argentina e Francia, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Anche Belgio, Germania e Croazia hanno perso terreno, scendendo di una posizione ciascuna.

Altri Paesi africani hanno beneficiato del buon percorso nella competizione: la Nigeria, che si è aggiudicata il terzo posto, guadagna dodici posizioni portandosi al 26° posto, mentre il Camerun, semifinalista, registra un miglioramento significativo nella graduatoria.

Ranking Fifa del mese di gennaio

Il prossimo aggiornamento del ranking Fifa è previsto per il 1° aprile, subito dopo i play-off della Coppa del Mondo, che potrebbero stravolgere nuovamente la classifica mondiale.

Ecco le prime venti classificate:

PosNazionePuntiVariazioneRisultati recenti
1Spagna1877,18
2Argentina1873,33
3Francia1870
4Inghilterra1834,12
5Brasile1760,46
6Portogallo1760,38
7Paesi Bassi1756,27
8Marocco1736,57+20,23V, V, V, V, V, N, V
9Belgio1730,71
10Germania1724,15
11Croazia1716,88
12Senegal1706,83+58,76V, V, V, V, V, N, V
13Italia1702,06
14Colombia1701,3
15USA1681,88
16Messico1675,75
17Uruguay1672,62
18Svizzera1654,69
19Giappone1650,12
20Iran1617,02
Correlate