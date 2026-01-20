L’Italia scivola al 13esimo posto nel ranking Fifa, il Senegal sorpassa gli Azzurri
Il Marocco avanza e raggiunge l'ottavo posto, miglior piazzamento della sua storia. Anche Belgio, Germania e Croazia hanno perso terreno, scendendo di una posizione ciascuna.
L’Italia perde terreno nel ranking Fifa, scendendo al 13° posto dopo essere stata superata dal Senegal, neo campione d’Africa. La classifica è stata profondamente influenzata dalla recente Coppa d’Africa, che si è conclusa ieri con la vittoria ai tempi supplementari dei Leoni della Teranga contro il Marocco, padrone di casa. Il Senegal guadagna così sette posizioni, raggiungendo il 12° posto, mentre il Marocco si porta all’8°, il miglior piazzamento della sua storia.
In vetta alla graduatoria restano salde le posizioni di Spagna, Argentina e Francia, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. Anche Belgio, Germania e Croazia hanno perso terreno, scendendo di una posizione ciascuna.
Altri Paesi africani hanno beneficiato del buon percorso nella competizione: la Nigeria, che si è aggiudicata il terzo posto, guadagna dodici posizioni portandosi al 26° posto, mentre il Camerun, semifinalista, registra un miglioramento significativo nella graduatoria.
Ranking Fifa del mese di gennaio
Il prossimo aggiornamento del ranking Fifa è previsto per il 1° aprile, subito dopo i play-off della Coppa del Mondo, che potrebbero stravolgere nuovamente la classifica mondiale.
Ecco le prime venti classificate:
|Pos
|Nazione
|Punti
|Variazione
|Risultati recenti
|1
|Spagna
|1877,18
|–
|–
|2
|Argentina
|1873,33
|–
|–
|3
|Francia
|1870
|–
|–
|4
|Inghilterra
|1834,12
|–
|–
|5
|Brasile
|1760,46
|–
|–
|6
|Portogallo
|1760,38
|–
|–
|7
|Paesi Bassi
|1756,27
|–
|–
|8
|Marocco
|1736,57
|+20,23
|V, V, V, V, V, N, V
|9
|Belgio
|1730,71
|–
|–
|10
|Germania
|1724,15
|–
|–
|11
|Croazia
|1716,88
|–
|–
|12
|Senegal
|1706,83
|+58,76
|V, V, V, V, V, N, V
|13
|Italia
|1702,06
|–
|–
|14
|Colombia
|1701,3
|–
|–
|15
|USA
|1681,88
|–
|–
|16
|Messico
|1675,75
|–
|–
|17
|Uruguay
|1672,62
|–
|–
|18
|Svizzera
|1654,69
|–
|–
|19
|Giappone
|1650,12
|–
|–
|20
|Iran
|1617,02
|–
|–