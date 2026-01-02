Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi

Ora è allo Strasburgo. Disse al Times : «Se li tratto male, parte una telefonata all’agente, l’agente chiama il club e l’allenatore è finito: “Ha perso lo spogliatoio”»

Con l’addio di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea, il nome di Liam Rosenior è finito tra i possibili sostituti. Rosenior è inglese, ha 41 anni, allena lo Strasburgo (Ligue1) club satellite del Chelsea. Lo Strasburgo è attualmente settimo in Ligue1. Per conoscere meglio il tecnico inglese, il Times ha recentemente riproposto un’intervista del 28 settembre 2025 in cui Rosenior si racconta meglio.

Liam Rosenior: un allenatore poco convenzionale. I dettagli

Si legge sul Times:

«Ci sono molte cose che abbiamo adattato qui», spiega Rosenior, seduto nella mensa del centro sportivo del club in un piovoso martedì all’ora di pranzo. «Non abbiamo molte regole. Non ho imposto un coprifuoco. Non ho multato un giocatore da quando sono arrivato al club.

«La prima cosa che ho detto al gruppo è stata: “Se siete affidabili e vivete nel modo giusto, allora farete parte di questo progetto. Se non lo siete, non ne farete parte”. In Francia è tutto molto strutturato. Siamo andati in ritiro pre-campionato in Germania nella mia prima settimana. Non ho dato loro nessuna regola. Un gruppo di ragazzi di 19 e 20 anni. Tutti pensavano: “Questo tizio è pazzo”.»

«Devo guadagnarmi il rispetto dei giocatori. Come allenatore, la realtà del calcio oggi è che io non ho il controllo. Il controllo ce l’hanno i giocatori. Se li tratto male, una telefonata all’agente, l’agente chiama il club e l’allenatore è finito: “Ha perso lo spogliatoio”. Ma se ti prendi cura delle persone, loro si prenderanno cura di te. È così che lavoriamo qui. Ed è per questo che tutti credono nel progetto. Ho giocatori che a volte arrivano in ritardo, ma voglio capire perché. Non voglio semplicemente multarli e punirli. Se dai loro rispetto e non li schiacci, non lo rifaranno.»

La priorità di Rosenior

«Prima ancora di parlare di tattica, filosofia o sistemi, devi avere un gruppo di ragazzi che vogliono combattere per te», dice. «Ovunque vada, il mio primo compito è creare una cultura in cui le persone si divertano in quello che fanno, ma siano anche connesse tra loro e a ciò che facciamo».

Secondo lui il calcio andrebbe spiegato meglio ai tifosi, soprattutto quando gli allenatori insistono su un certo stile nonostante gli errori, e osserva che in Francia viene data più importanza ai dettagli tattici.

«In Inghilterra dobbiamo essere più educati nel modo in cui vediamo il gioco e meno orientati al breve termine», afferma. «È qualcosa che mi sta molto a cuore. Non è un concorso di bellezza dire: “Io gioco così”. C’è una rilevanza e una ragione dietro il modo in cui giochi».

Sulle qualità di un allenatore

Allo stesso tempo, Rosenior sa che un allenatore moderno deve essere capace di adattarsi:

«Mi adatto», dice. «Cambiamo sistema ogni partita, soprattutto senza palla. Ho giocato a cinque dietro, a tre, a quattro, 4-3-3, 4-4-2. Fa bene anche allo sviluppo dei giocatori. Ma devi avere un insieme di principi su come vuoi giocare. Solo perché costruisco dal basso non significa che non sia un allenatore difensivo. O che non sia un allenatore di possesso. Voglio essere un allenatore che vince».

In molti in Inghilterra vorrebbero un “allenatore che vince”, ma per ora Rosenior è felice in Francia.

«La mia mente è sul presente. Se fai un ottimo lavoro nel presente, ciò che verrà verrà», conclude. «Non sono venuto a Strasburgo pensando: “Farò bene e tornerò in Premier League”. Non pianifico la mia carriera. Non penso al passo successivo. Voglio solo fare del mio meglio qui».