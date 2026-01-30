L’Equipe: più i match si allungano, più Sinner li perde: nove sconfitte nei nove incontri più lunghi

Non ha mai vinto una partita durata più di 3 ore e 48 minuti. La più lunga è stata la finale del Roland-Garros contro Alcaraz (5 ore e 29 minuti), quella dei tre match-point

Scrive L’Equipe che quando il cronometro delle partite si avvicina alle quattro ore, si fa dura per Jannik Sinner.

Le nove partite più lunghe giocate dall’italiano si sono concluse con altrettante sconfitte. L’ultima è stata quella la semifinale degli Australian Open, durata 4 ore e 9 minuti, contro Novak Djokovic che a maggio compirà 39 anni. Djokovic battuto da Sinner negli ultimi cinque incontri.

La partita di venerdì non migliora le sue statistiche. La partita più lunga che l’atleta di Simone Vagnozzi e Darren Cahill ha vinto, risale all’ottavo di finale degli Australian Open 2022 contro il bielorusso Ilya Ivashka, allora 73 del mondo. L’altoatesino vinse in cinque set in tre ore e 48.

Quando i suoi match sono durati tra 3:20 e 3:48, è emerso vittorioso 12 volte su 14. Non appena la partita è durata più a lungo, il 24enne italiano ha perso.

Nella finale del Roland-Garros 2025 ha perso dopo 5:29 da Carlos Alcaraz nonostante tre match-point. (…) Ha perso altre tre volte contro Alcaraz in partite durate più di 4 ore. E tra le altre sue sconfitte troviamo quelle con Daniel Altmaier (Roland-Garros 2023, 5:26), Alexander Zverev (Us Open 2023, 4:41), Daniil Medvedev (Wimbledon 2024, 4 ore), Stefanos Tsitsipas (Australian Open 2023, 4 ore.) e Denis Shapovalov (Australian Open 2021, 3:54).

Poche le vittorie in 5 set. Dall’inizio del 2023, ha solo 2 successi su 9 partite che sono andate in cinque set, contro Marton Fucsovics agli Australian Open 2023 e poi contro Daniil Medvedev l’anno successivo allo stesso torneo, in finale (il primo successo Slam di Jannik).

In settimana aveva battuto Eliot Spizzirri, grazie anche alla copertura, in 3:45.

