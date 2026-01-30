Sinner ha vinto tutte le statistiche della partita contro Djokovic. L’unica cosa che ha perso è la partita (hai detto cotica)

Debacle per chi riduce lo sport ai numeri perché incapace di cogliere il fenomeno nella sua portata. Chissà cosa pensava Trilussa del tennis. Rino Tommasi di sport ne capiva, infatti coniò la definizione sulla differenza tra campione e fuoriclasse

Sinner ha vinto tutte le statistiche della partita contro Djokovic. L’unica cosa che ha perso è la partita

Chissà cosa pensava Trilussa del tennis. Oggi è stata una disfatta per chi si ostina a fotografare e a interpretare lo sport con i numeri. Che offrono un punto di vista ma non spiegano nulla dei match. Che sia calcio o tennis, o anche altro. Perché non tutti i tiri non hanno lo stesso peso. Nel calcio come nel tennis. Anche nel basket: una cosa è tirare da tre nel primo tempo e un’altra sferrare un tiro da tre potenzialmente decisivo sulla sirena. Sono due sport diversi.

A tennis (ma non solo nel tennis) i punti non si contano soltanto. Si pesano. I punti non sono tutti uguali. Ci sono punti che valgono e pesano tre quattro cinque volte di più. Sono quelli che decidono le partite. Chi capisce di sport, come il compianto Rino Tommasi ad esempio, lo sapeva benissimo. Non a caso lui aveva una definizione chiara della differenza tra campiona e fuoriclasse: “il fuoriclasse è un campiona che gioca bene, persino meglio, i punti importanti”. Il fuoriclasse è colui il quale sente i momenti della partita e sa quando si stanno attraversando i momenti decisivi.

Ecco un po’ di statistiche forniste dal giornalista José Morón:

Miglior percentuale di prima palle di servizio: 75% a 70%

Miglior percentuale di punti con la prima di servizio: 80% a 71%

Miglior percentuale di punti con la seconda palla: 52% a 51%

Ace: 26 a 12

Doppi falli: 2 a 3

Colpi vincenti: 72 a 46

Errori non forzati: 42 pari

Punti vinti in totale: 152 a 140

Scrive ancora José Morón

“Eppure ha vinto Djokovic. Il tennis non è vincere più punti, è vincere i più importanti”.