Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Elmas nel tridente con Neres e Hojlund. Gioca Juan Jesus (Sky Sport)

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Napoli, match valido per la 18esima giornata di Serie A. Il punto di Sky Sport. La partita, andrà in scena domani 4 gennaio allo stadio Olimpico di Roma. Fischio d’inizio previsto per le 12:30.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri Noslin, Zaccagni; Allenatore Maurizio Sarri

Sul sito del Napoli, le seguenti statistiche negli incontri tra le due squadre:

Sono 77 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 32 successi della Lazio, 25 pareggi e 20 vittorie del Napoli. Nelle ultime 13 sfide all’Olimpico tra Lazio e gli azzurri in Serie A, i biancocelesti hanno vinto solo 2 volte: 1-0 e 2-0 nel 2019-20 e nel 2020-21. Completano il bilancio 3 pareggi e 8 vittorie dei partenopei. La Lazio non perde contro gli azzurri da 6 gare ufficiali tra Serie A e Coppa Italia: bilancio di 4 vittorie e 2 pareggi nelle sfide dell’Olimpico e del Maradona.