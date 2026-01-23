Lang saluta il Napoli dopo sei mesi, ufficiale l’arrivo al Galatasaray
Arriva dal Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Al Napoli vanno 2 milioni per il prestito, mentre al calciatore spettano 1,75 milioni.
Noa Lang, dopo essersi trasferito al Napoli la scorsa estate, va via dall’Italia dopo soli sei mesi. Ha firmato con il Galatasaray per un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.
✍️ Noa Lang, Galatasaray’da! 💛❤️ pic.twitter.com/BKvE3jwrYc
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2026
Di seguito la nota ufficiale del club:
“È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Noa Noëll Lang e il suo club Ssc Napoli per un trasferimento temporaneo con opzione di acquisto non obbligatorio subordinato alla nostra richiesta scritta formale per il resto della stagione 2025-2026. Di conseguenza, al club del calciatore verrà corrisposta una tariffa per il trasferimento temporaneo pari a 2.000.000 di euro netti. Al calciatore verrà invece corrisposto un salario garantito netto di 1.750.000 euro per la stagione 2025-2026″.
Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Noa Lang! 💛❤️ pic.twitter.com/hyUJDek0d0
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2026
Le parole di Noa Lang
Noa Lang ha anche rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale Youtube del Galatasaray:
«Sono orgoglioso, sono molto felice in questo momento. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida. Sarà un nuovo capitolo per me. Vorrei ringraziare in modo particolare il nostro Presidente e il signor Abdullah per avermi portato qui. Il campo di allenamento è davvero di prim’ordine. Sono sicuro che faremo degli ottimi allenamenti qui. Anche i miei compagni di squadra mi hanno accolto calorosamente. Sono sicuro che ci divertiremo molto insieme e raggiungeremo grandi traguardi. Sono molto felice di far parte di questa famiglia».
Lang ha poi parlato anche dei suoi nuovi tifosi:
«I nostri tifosi mi hanno mandato davvero tantissimi messaggi. Voglio ringraziarli per la fiducia che mi hanno dimostrato. Spero di poter dare loro la risposta necessaria in campo. Istanbul è un posto davvero speciale. Quando ho guardato fuori dalla finestra dell’hotel, ho visto la mia vecchia scuola. Ha davvero un significato speciale e sono così felice di essere di nuovo a casa».
Dursun Özbek: “Noa, epeyden beri izlediğimiz bir oyuncuydu. Kendisine Galatasaray’da başarılar diliyorum.” pic.twitter.com/oQP8TA3HIG
— Forza Cimbom (@forzacimbom) January 23, 2026