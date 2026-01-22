Lang ha chiamato Mertens per chiedergli di Istanbul e del Galatasaray

L'ha rivelato il giornalista turco Kaya Temel: Lang gli ha chiesto un consiglio su dove affittare una casa a Istanbul e Mertens gli ha anche fornito informazioni importanti sul club.

Noa Lang è in viaggio per Istanbul, dove firmerà con il Gaatasaray dopo sei mesi trascorsi a Napoli. Era arrivato la scorsa estate dal Psv per circa 30 milioni, ma non è riuscito a mantenere alte le aspettative.

Come rivelato dal giornalista turco Kaya Temel di A Spor Yorumcusu, l’olandese avrebbe parlato con un altro giocatore ex Napoli, Dries Mertens, per avere informazioni sulla città e il club:

Noa Lang ha parlato al telefono con Dries Mertens. Ha chiesto a Mertens un consiglio su dove affittare una casa a Istanbul. Mertens ha suggerito il quartiere in cui viveva. Ha anche fornito informazioni importanti sulla squadra.