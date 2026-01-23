Lang si è subito ambientato a Istanbul: ha entusiasmato i tifosi del Galatasaray ballando e cantando con loro (Video)

Il quotidiano Eindhovens Dagblad: è arrivato a Istanbul su un aereo privato con la sciarpa del suo nuovo club intorno al collo. Ha dichiarato: «La cosa che mi ha colpito di più è stata la grandezza del club».

Noa Lang nella notte è atterrato a Istanbul, dove firmerà come nuovo giocatore del Galatasaray. I sei mesi a Napoli non sono stati fortunati per lui, che spera di guadagnarsi una convocazione al prossimo Mondiale con l’Olanda.

L’arrivo a Istanbul di Lang

Il quotidiano olandese Eindhovens Dagblad scrive:

Il Galatasaray ha pagato due milioni di euro per il prestito fino alla fine della stagione. Il club ha la possibilità di acquisirlo a titolo definitivo per 30 milioni. Ieri sera, Lang è arrivato a Istanbul su un aereo privato. È stato accolto da un grande gruppo di tifosi del Galatasaray; il giocatore se l’è cavata bene a creare con loro un’atmosfera di festa. Con una sciarpa della sua nuova squadra intorno al collo, ha ballato con entusiasmo gli inni del club. Ha entusiasmato la folla. Poi è stato portato a fare le visite mediche sotto supervisione. Il Napoli lo ha ingaggiato la scorsa estate per 25 milioni dal Psv, ma non è stato un trasferimento di successo. Lang non ha avuto un buon rapporto con il tecnico Antonio Conte, e in 27 presenze col Napoli (spesso da subentrato) ha segnato un solo gol e fornito due assist.

Queste le sue prime parole dopo essere atterrato a Istanbul:

«Fisicamente sto bene. Sono molto felice di essere qui. Il Galatasaray è un club molto grande. I tifosi mi hanno inviato molti messaggi su Instagram. La cosa che mi ha colpito di più è stata la grandezza del club».