Lang nel mirino del Fulham e di un altro club inglese di metà classifica (Fabrizio Romano)

Lang ha diverse offerte in Premier League

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha riportato questa notizia sul suo canale YouTube:

“Per quanto riguarda Noa Lang, non c’è soltanto il Fulham: anche un altro club di metà classifica di Premier League ha contattato il Napoli per informazioni, così come alcune società turche. Già intorno a Capodanno avevamo segnalato la possibilità di una sua partenza, ma a una condizione molto chiara: il Napoli non lo considera incedibile, ma lo lascia partire solo a titolo definitivo.

Questa è la posizione comunicata ai club interessati a metà gennaio. In caso contrario, il Napoli è pronto a trattenere il giocatore. Da qui alla fine del mercato la situazione potrà evolversi, ma al momento la formula del trasferimento è il nodo centrale.

Va inoltre considerata la volontà del calciatore: Noa Lang non accetterà qualsiasi destinazione, e anche questo aspetto peserà nello sviluppo della trattativa”.

Capitolo Lorenzo Lucca

Si è poi soffermato sulla questione della punta: il Napoli potrebbe dover cambiare qualcosa in attacco, e Lucca sarà la chiave di questa rivoluzione. Ecco le sue parole:

“Capitolo Lorenzo Lucca: ogni giorno emerge una nuova ipotesi. Si parla di Arabia Saudita, Portogallo, Turchia e, più avanti, torneranno probabilmente anche i club italiani. Il Benfica ha mostrato interesse, ma al momento non può soddisfare né le richieste del Napoli sul riscatto né quelle del giocatore sull’ingaggio.

Si tratta dunque di sondaggi e idee di lavoro, non di operazioni in fase di chiusura. Se una trattativa dovesse davvero prendere quota – che sia dall’estero o dall’Italia – vi aggiorneremo, ma al momento non c’è nulla di imminente. Una cosa è certa: il Napoli sta cercando una soluzione per Lucca”.

Napoli e Fenerbahce in contatto per En-Nesyri

Ha concluso parlando di un’ultima indiscrezione:

“In molti ci state chiedendo anche di En-Nesyri. Il suo profilo rientra in una dinamica simile a quella di Lucca: è un’opportunità di mercato. Il Fenerbahce lo ha offerto a diversi club, tra cui l’Everton, che ha valutato un prestito con diritto di riscatto. Il club turco cerca una società disposta a coprire interamente l’ingaggio e a garantire un possibile riscatto estivo.

Nei buoni rapporti con il Napoli, il Fenerbahce ha proposto anche agli azzurri questa possibilità. Al momento si tratta però solo di un’offerta sul tavolo, non di una trattativa avanzata: parliamo di giocatori non centrali nei progetti delle rispettive squadre, proposti in questa fase di mercato”.