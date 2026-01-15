Il Napoli ha chiesto al Fenerbahce En-Nesyri in prestito

Il Napoli pare abbia chiesto informazioni su Youssef En Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce, ex Siviglia, per un prestito. Ma per avere il giocatore, gli azzurri dovranno cedere uno tra Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Napoli sull’attaccante marocchino En-Nesyri

Come riportato da Gianluca Di Marzio:

Il Napoli ha chiesto informazioni per En-Nesyri: il Fenerbahce apre al prestito, ma deve prima partire uno tra Lucca – che interessa al

Besiktas – e Lang.

L’attaccante ha segnato 8 gol in questa stagione con il Fenerbahce. Classe 1997, ha giocato per la maggior parte della sua carriera in Spagna, tra Malaga, Leganes e Siviglia. Attualmente sta disputando la Coppa d’Africa col Marocco, dove è subentrato in tutti i match giocati finora, ma non ha mai segnato. Ha giocato con la sua Nazionale il Mondiale nel 2022 in Qatar, segnando 2 gol.