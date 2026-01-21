Lang, l’infortunio non fa saltare l’affare con il Galatasaray: chiusura imminente a 28 milioni

Fabrizio Romano su Youtube: "Al momento non risultano lesioni considerate serie. Alla luce di questo, Napoli e Galatasaray restano in contatto e potrebbero arrivare a una chiusura nelle prossime ore".

L’infortunio di Noa Lang non preoccupa e non risultano lesioni serie dopo la gara di Copenaghen. Napoli e Galatasaray restano in contatto e puntano alla chiusura con un prestito con opzione.

Lang sempre più lontano da Napoli

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha riportato le seguenti parole sul suo canale YouTube:

“Nonostante l’infortunio rimediato all’ultimo pallone toccato nella gara di Copenaghen dopo un duro fallo che ha fatto temere il peggio, al momento non risultano lesioni considerate serie. Questa è l’impressione emersa nel post partita, con il giocatore apparso sofferente ma non in condizioni tali da far scattare particolari allarmi.

Alla luce di questo, Napoli e Galatasaray restano in contatto e potrebbero arrivare a una chiusura nelle prossime ore. Le cifre dell’operazione sono state riviste nelle ultime ore: il club turco punta a mantenere l’accordo su una valutazione tra i 26 e i 27 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe avvicinarsi ai 30 milioni. Le parti potrebbero incontrarsi a metà strada. La formula allo studio prevede un prestito da 2 milioni di euro con opzione di riscatto e non obbligo”