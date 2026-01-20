Non è vero che lo spogliatoio ha difeso Lang, qualcosa si è rotto tempo fa (Fabrizio Romano)

Lorenzo Lucca deve ancora dare la sua risposta al Nottingham Forest, mentre per Noa Lang il trasferimento al Galatasaray appare ormai definito: resta solo l’ok finale del Napoli per completare l’operazione tra prestito e diritto di riscatto. Ne parla Fabrizio Romano, raccontando anche un retroscena su Lang, dando una versione opposta a quella di Gianluca Di Marzio.

Napoli, il punto su Lucca e Lang

Spiega Romano:

“Tra oggi e domani Lorenzo Lucca darà una risposta al Nottingham Forest. Come detto, la base di intesa tra i club è già fatta: prestito da 1 milione, diritto di riscatto da 35 milioni, copertura dell’ingaggio. Anche il contratto eventuale di Lucca al Nottingham Forest è stato già proposto dal giocatore, quindi si aspetta una risposta da parte del centravanti.

Su Lang

Su Noa Lang, invece, vi dico che, nonostante nelle ultime 24 ore si sia parlato molto di tentativi, ripensamenti e discorsi anche con la squadra, a me non risulta oggi che il Napoli, cioè il gruppo squadra, stia provando a convincerlo o a farlo cambiare idea. A me risulta che qualcosa si sia rotto un po’ di tempo fa.

Ovviamente, Noa Lang ha le sue ragioni e Antonio Conte le sue; ognuno può avere il suo punto di vista. Durante gli ultimi mesi ci sono stati alcuni episodi – come vi raccontavo anche durante la sosta di novembre – e altre situazioni che hanno un po’ incrinato i rapporti. Al di là del fatto che Lang in campo abbia avuto, in alcuni momenti, una sua rilevanza, come nella partita contro l’Inter, fuori dal campo il feeling con Antonio Conte non è mai veramente scattato.

Ci sono stati diversi episodi, quindi a me non risulta un discorso di ripensamenti. Risulta invece che esista una base d’accordo praticamente pronta tra Napoli e Galatasaray, con le cifre che vi abbiamo raccontato in questi giorni. Vedremo la cifra finale dell’opzione di riscatto, perché questo è l’unico passaggio che manca prima dell’ok del Napoli.

Il Galatasaray sta provando a mantenere il diritto di riscatto intorno ai 26-27 milioni, mentre il Napoli vuole avvicinarsi quanto più possibile a 30. Si sta quindi lavorando su questo tipo di numeri, ma il pacchetto complessivo tra prestito e diritto andrà comunque a sfiorare i 30 milioni.

Il Galatasaray aspetta un ultimo ok, mentre l’ok del giocatore ce l’ha già: è tutto nelle mani del Napoli. Appena il Napoli risponderà, capiremo quando Noa Lang sarà pronto per partire alla volta di Istanbul, destinazione Galatasaray.