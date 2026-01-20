Lang a Istanbul giovedì: al Galatasaray in prestito con riscatto fissato a 30 milioni (Fanatik)

Noa Lang è pronto a lasciare il Napoli. Dopo i contatti con l’esterno offensivo olandese, l’allenatore del Galatasaray Okan Buruk ha illustrato al giocatore il ruolo previsto in squadra e le aspettative del club, trovando l’intesa. Il classe 1999 si trasferirà in Turchia in prestito fino al termine della stagione, con il Galatasaray che potrà contare su un’opzione di riscatto per l’acquisto a titolo definitivo.

Lang in prestito con diritto di riscatto

Ecco i dettagli forniti da Fanatik:

“Nel vertice di mercato che si è svolto nei giorni scorsi a Istanbul, è stato raggiunto l’accordo su questo nome e l’allenatore Okan Buruk lo ha contattato telefonicamente. Buruk ha illustrato a Lang le sue aspettative, il ruolo in squadra e la visione del club, ottenendo le risposte che sperava.

Dopo il via libera di Okan Buruk, si è passati alla fase ufficiale della trattativa. La stella olandese sarà presa in prestito fino a fine stagione per 2 milioni di euro. Anche lo stipendio per il mezzo campionato sarà di 2 milioni di euro. Inoltre, il Galatasaray disporrà di un’opzione di riscatto fissata a 30 milioni di euro. Se a fine stagione l’opzione verrà esercitata, Noa Lang firmerà un contratto quadriennale con uno stipendio da 4 milioni di euro a stagione”.

Giovedì a Istanbul

Secondo il quotidiano turco:

“Tra i due club restano solo piccoli dettagli da sistemare. Tuttavia, il Napoli sta attraversando un momento di difficoltà legato al numero di giocatori in rosa e, per questo motivo, vuole che Noa Lang faccia parte della squadra nella trasferta di Copenaghen in Champions League prevista per oggi.

Il Galatasaray ha accettato anche questa condizione. Se non sorgeranno problemi dell’ultimo minuto, l’attaccante olandese 26enne dovrebbe arrivare a Istanbul giovedì”.