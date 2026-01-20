Lang: lo spogliatoio voleva che restasse, ma i senatori non sono riusciti a convincere Conte

Di Marzio a Il Bello del Calcio: "McTominay, Di Lorenzo, Lukaku e altri hanno fatto di tutto ma senza successo. Lookman? Non ci sono le condizioni per poterlo prendere»

Intervenuto a Il Bello del Calcio, Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena su Noa Lang e il suo rapporto con lo spogliatoio.

Napoli, ecco il retroscena su Lang

Spiega Di Marzio:

Lo spogliatoio era molto legato a Noa Lang: da McTominay a Di Lorenzo, Lukaku e altri hanno fatto di tutto per convincere Conte a non farlo andare via, ma non ci sono riusciti.

Non è mancato un passaggio su Lookman:

I limiti che ha il Napoli sul mercato non ti permettono di sognare. Il sogno sarebbe stato Lookman, ma se non ci sono le condizioni per poterlo prendere è inutile sognare. Giocatori come Maldini, Marcos Leonardo e En-Nesyri non sono giocatori da sogno, ma alternative funzionali.