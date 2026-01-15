La rosicata di Fabregas: «È finita 1-3, il risultatismo che piace tanto qua» (ossia in Italia)

E alla fine Fabregas non ce l’ha fatta a non rosicare. Dopo l’1-3 subito dal Milan.

A Dazn prima si è innervosito per una domanda di Marcolin sulla fase difensiva visto che stasera hanno preso tre gol (ma in effetti il Como ne subisce pochi).

«Migliorare la fase difensiva? Prima di questa partita eravamo la miglior difesa d’Europa. Possiamo parlare di tante cose, loro individualmente sono una buona squadra, tutte le squadre hanno difetti e cose positive. Possiamo migliorare? Sì. Possiamo essere perfetti no perché nessuno lo è, oggi vanno fatti i complimenti al Milan, hanno fatto la loro partita, hanno vinto, la ragione stasera è la loro perché hanno vinto. Voi siete più bravi a fare la valutazione della partita. Io devo gestire oggi con realtà (voleva dire realismo) la testa dei miei ragazzi, come sempre dico quando si vince e quando si perde “continuare a crescere per migliorare”».

Il calcio è anche uno sport di dettagli (e si parla anche di mentalità).

«Sì sulla mentalità penso come squadra giovane ne abbiamo bisogno. Oggi è difficile parlare con i ragazzi, normalmente parlo dopo la partita ma stasera no, non era il momento. Che gli dici ai ragazzi dopo che fai una partita così e perdi 1-3, questo non succede tante volte no? Però ripeto bravo il Milan a fare la partita che ha fatto, bravo al suo portiere, bravo a Rabiot, è così. Bisogna dire bravo a loro livello individuale, noi come squadra, mi è piaciuta molto la mia squadra. Abbiamo studiato molto il Milan, su un paio di cose potevano farci male e ci hanno fatto male su una delle cose di cui avevamo parlato. Niente, fa male, fa male ovviamente, con la sconfitta si cresce di più».

Ieri ha detto che tra lei e Allegri era Serie B contro Champions e stasera abbiamo visto che almeno la serie A se la merita.

Qui scatta la rosicata: «No no 1-3 , risultato, risultassimo che piace tanto qua».

Fabregas parla anche a Sky Sport (tratto dalla pagina “Ne parlano ar Clab”):

“È difficile per me analizzare questa partita di oggi con il Milan, preferisco che lo facciate voi. A volte quando parlo vengo capito male, non so se per via del mio italiano. Questa era una partita da vincere, dominata. Abbiamo fatto questi 700 passaggi contro i 200 del Milan. È vero che non si vince con il palleggio, ma abbiamo creato e Maignan ha fatto dei miracoli. Dopo Rabiot ha vinto la partita, con tre pezzi di bravura tecnica. E niente. Sono giocatori troppo forti, la cui individualità ti fanno vincere la partita, ma come collettivo, come squadra i miei ragazzi hanno fatto una grossa partita e questo è un merito enorme. Solo contro la Lazio ricordo che abbiamo fatto un primo tempo così dominante, poi pensi che giocavi contro l’AC Milan, una squadra che io guardavo da piccolo. E posso essere orgoglioso, ma sarei uno stupido o se lo fossi dopo aver perso per 1-3”