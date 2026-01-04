La mamma di Pisacane: «È stato un agguato, hanno sparato a mio figlio per una lite, le telecamere hanno ripreso tutto»

Secondo la ricostruzione finora emersa, prima c’era stata una discussione sfociata in uno scontro tra tre donne e una dipendente del ristopub. Gianluca aveva fatto da paciere. Qualcuno aveva chiamato la polizia ma nel frattempo le tre donne si erano dileguate. Dopo mezz’ora erano comparsi in tre, a volto scoperto, che hanno raggiunto i Pisacane.

«Cosa è successo? Ci hanno dato addosso. Uno, che aveva la birra in mano – spiega Andrea – l’ha lanciata in faccia a Gianluca. Hanno bisticciato. Poi uno ha preso la pistola, è venuto vicino e ha sparato». A Gianluca Pisacane, all’ospedale dei Pellegrini, sono stati tolti i due proiettili dalla gamba destra. E’ ancora ricoverato ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

«Ci stavano aspettando – aggiunge Assunta, la mamma dei fratelli Pisacane – è stato un vero e proprio agguato. Abbiamo chiuso il locale e ci stavano aspettando». Erano a volto a scoperto? «L’ha visto anche la polizia nelle telecamere che hanno ripreso tutto». La polizia indaga per accertare movente dell’agguato e individuare gli autori del raid.