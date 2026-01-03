Pisacane, aggrediti il padre e il fratello ai Quartieri Spagnoli: non si tratterebbe di una rapina

Repubblica: "Il genitore del tecnico del Cagliari è stato colpito con calci e pugni, mentre contro il giovane uno dei malviventi ha esploso due colpi di pistola centrandolo alle gambe."

Notte di paura ai Quartieri Spagnoli: il padre e il fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, sono stati aggrediti da un gruppo di sconosciuti. I dettagli.

Feriti il padre e il fratello di Pisacane: i dettagli

Si legge su Repubblica Napoli:

Duplice ferimento dai contorni ancora misteriosi questa notte ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, precisamente vico Tre re a Toledo. Un gruppetto di persone ancora da identificare, almeno tre secondo i primi accertamenti, ha aggredito Andrea e Gianluca Pisacane, di 67 e 27 anni, rispettivamente padre e fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio.

Erano circa le quattro quand’è scattato l’allarme e sul posto sono accorsi i poliziotti della questura di Napoli con un’ambulanza del 118. Il genitore è stato colpito con calci e pugni, mentre contro il giovane uno dei malviventi ha esploso due colpi di pistola centrandolo alle gambe.

Di entrambi si sono presi cura i medici del pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, che hanno ricoverato in osservazione Gianluca Pisacane mentre il padre è stato dimesso. Non si sarebbe trattato di una rapina per cui al momento vengono seguite diverse piste dagli investigatori della Squadra mobile della questura, che in queste ore stanno vagliando le immagini della videosorveglianza della zona.