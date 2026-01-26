Koné salta Napoli-Roma, resterà ai box almeno un mese

Il centrocampista della Roma Manu Koné resterà fuori almeno un mese, dunque salterà il match di campionato del 15 febbraio contro il Napoli, al Maradona.

Come riportato da Sky Sport:

Lesione di secondo grado alla coscia destra per Manu Koné il giorno dopo Roma-Milan e l’uscita dal campo, zoppicando vistosamente, dopo l’infortunio. Non una buona notizia per Gian Piero Gasperini, proprio nel giorno del suo compleanno: l’allenatore giallorosso perderà uno dei suoi pilastri per almeno un mese.

Per i giallorossi è una grande perdita, considerando che il francese potrebbe anche non riuscire ad essere disponibile per un altro big match, ovvero quello del primo marzo contro la Juventus. Quest’anno il centrocampista non ha mai saltato una partita di campionato, 22 gare disputate in totale, e ha realizzato 2 reti finora.