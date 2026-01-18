A lezione di mercato da Gasperini: si fa comprare Malen, lo mette in campo e va subito in gol

I giocatori forti sono forti. Altro che adattamento al calcio italiano: Gasperini lo ha messo prima punta e sta letteralmente dominando il reparto da solo, ecco a cosa serve il mercato

Ha già segnato la Roma a Torino (siamo al 30esimo). Indovinate chi? Donyell Malen, calciatore ex Aston Villa appena acquistato da Gasperini. Lì dove mancavano i gol e un po’ di brillantezza oltre a esperienza, ecco che arriva la scelta giusta (e i soldi dei Friedkin). Con questo gol la Roma supererebbe la Juventus in campionato e si piazzerebbe lì sotto al Napoli a fare pressione (Napoli che ha cercato prima Dovbyk, poi Ferguson: i due attaccanti che la Roma scarterebbe anche domattina se potesse ndr). Lezione di mercato di gennaio. Qui il gol: