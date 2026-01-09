Inter-Napoli, le due squadre italiane che negli ultimi sei anni hanno totalizzato più punti (464 a 419)

Al terzo posto c'è il Milan con 412. L'Inter di Conte pose fine al dominio juventino targato Andrea Agnelli. Da allora hanno vinto solo Inter, Milan e Napoli

Dopo il pari contro il Verona, il Napoli è atteso dal big match di domenica sera di San Siro contro l’Inter di Chivu. Si tratta delle due squadre italiane più forti degli ultimi anni. Dopo il dominio della Juventus, terminato nel 2020 con lo scudetto vinto da Sarri, Napoli ed Inter sono state le squadre che hanno totalizzato più punti negli ultimi cinque campionati e mezzo. Al terzo posto c’è il Milan. Non a caso sono le tre squadre che si contendono lo scudetto.

Le prime sette posizioni della classifica degli ultimi cinque campionati e mezzo in Italia

Inter: 91 (20/21) + 84 (21/22) + 72 (22/23) + 94 (23/24) + 81 (24/25) + 42 (25/26) 464 punti Napoli: 77 (20/21) + 79 (21/22) + 90 (22/23) + 53 (23/24) + 82 (24/25) + 38 (25/26) 419 punti Milan: 79 (20/21) +86 (21/22) + 70 (22/23) + 75 (23/24) + 63 (24/25) + 39 (25/26): 412 punti Juventus: (-10): 78 (20/21) + 70 (21/22) + 62 (22/23) + 71 (23/24) + 70 (24/25) + 36 (25/26): 397 punti Atalanta: 78 (20/21) + 59 (21/22) + 64 (22/23) + 69 (23/24) + 74 (24/25) + 28 (25/26): 372 punti Lazio: 68 (20/21) + 64 (21/22) + 74 (22/23) + 61 (23/24) + 65 (24/25) + 25 (25/26): 357 punti Roma: 62 (20/21) + 63 (21/22) + 63 (22/23) + 63 (23/24) + 69 (24/25) + 36 (25/26): 356 punti

La classifica dei trofei vinti in Italia dalla stagione 202o/21 ad oggi

Inter: 2 scudetti (20/21 e 23/24), 2 Coppa Italia (21/22 e 22/23), 3 Supercoppa Italiana (2021, 2022, 2023) Napoli: 2 scudetti (22/23 e 24/25) e 1 Supercoppa italiana (2025) Milan: 1 scudetto (21/22) e 1 Supercoppa italiana (2024) Juventus: 2 Coppa Italia (20/21 e 23/24), 1 Supercoppa italiana (2020, ma giocata nel gennaio del 2021 contro il Napoli) Bologna: 1 Coppa Italia (24/25)

L’Inter di Conte chiude il dominio della Juventus e l’arrivo di Spalletti sulla panchina azzurra

Nel 2021 fu proprio Conte a chiudere lo strapotere juventino con la netta vittoria di quel campionato: 12 punti punti di vantaggio sul Milan. Mentre il Napoli, allenato da Gattuso, non riuscì neanche ad andare in Champions League.

L’anno successivo, sia il Napoli che l’Inter cambiarono allenatore: arrivarono Spalletti e Inzaghi. Quell’anno lo scudetto lo vinse il Milan di Pioli. L’Inter perse il campionato con l’incredibile ko nella partita di recupero a Bologna: indimenticabile l’errore di Radu. Gli uomini di Inzaghi quell’anno comunque portarono a casa due trofei: Coppa Italia e Supercoppa italiana.

I due scudetti dominati da Napoli ed Inter

L’anno seguente ci fu il domino del Napoli di Spalletti. Chiuse il discorso scudetto già a fine gennaio con la vittoria al Maradona nel primo turno del girone di ritorno contro la Roma di Mourinho. Gli azzurri conclusero quel campionato con 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda. Quell’anno, il Napoli raggiunse il massimo traguardo in Champions: i quarti di finale persi con il Milan.

L’Inter arrivò in finale in Champions, perse contro il Manchester City. Riuscì a bissare le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

La stagione seguente, invece, fu quella del disastro per il Napoli. Sulla panchina azzurra si alternarono tre allenatori: Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona. Il Napoli chiuse il campionato con un delundentissimo decimo posto. Quell’anno, la Serie A fu stravinta dall’Inter con 19 punti sul Milan. L’Inter vinse anche la Supercoppa italiana (1-0 al Napoli con il gol di Lautaro).

Il duello vinto all’ultima giornata dal Napoli di Conte e la prima parte di questa stagione

Lo scorso anno, invece, la vittoria dello scudetto del Napoli di Conte all’ultima giornata. Per l’Inter un’altra finale di Champions, stavolta persa contro il Psg.