Manna: «Il Var sta penalizzando gli arbitri, forse è il caso che il calcio italiano ragioni su quel che sta accadendo»

A Radio Crc: «Non è possibile non prendere decisioni corrette dopo revisioni così lunghe. Il mercato? Ci faremo trovare pronti se ci saranno opportunità. Nel calciomercato invernale si possono fare errori».

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Radio Crc, partner del Napoli.

Le parole di Manna

Episodi arbitrali col Verona:

«Stiamo vivendo un momento storico non felice, perché è evidente che ci sono problemi oggettivi per una serie di vicissitudini e di eventi che stanno caratterizzando il campionato. Quello che è successo a noi è evidente, l’arbitro ha fatto una buona gara ma è stato condizionato in modo negativo dal Var. In questo momento il Var sta penalizzando gli arbitri, sono valutazioni soggettive; dopo revisioni così lunghe e non prendere decisioni corrette, per me è qualcosa di sbagliato. In questo momento dovremmo ragionare su cosa sta succedendo e come migliorare questa situazione; oggi è un periodo negativo».

Cos’è mancato col Verona?

«Arrivavamo da un periodo positivo, ci sta se un primo tempo è meno energico di altri. Ma la squadra ha reagito e ha dimostrato che non voleva perdere; abbiamo conquistato un punto, ne abbiamo persi due per la dinamica della partita».

Domenica contro l’Inter:

«Il gruppo ha sempre reagito e lavorato in modo corretto. Affrontiamo un avversario molto forte in uno stadio complicato, sarà una partita difficile. Ma ci faremo trovare pronti. Non sarà una partita chiave per lo scudetto, ma una partita importante come lo sono tutte. Noi dobbiamo rimanere concentrati sui nostri obiettivi e non farci condizionare da fattori esterni».

Calciomercato e priorità del Napoli:

«Stiamo operando a regime controllato. Siamo attivi, sappiamo dove poter migliorare. Ci facciamo trovare pronti se ci saranno opportunità. Il calciomercato penso debba fermarsi prima dell’inizio del campionato, a me il mercato di gennaio non piace, è condizionato dalle partite e della stagione e si possono fare degli errori».

Sarà una corsa a tre per lo scudetto?

«La quota Champions sarà molto alta, si possono perdere punti con tutti. Bisogna restare concentrati e non dare nulla per scontato».