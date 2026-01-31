Insigne, l’agente: “Abbiamo detto al Napoli che avrebbe accettato anche col minimo dello stipendio”

A radio Kiss Kiiss ha parlato l'agente dell'attaccante di Frattamaggiore che si è trasferito al Pescara: "Al Napoli sarebbe tornato anche al minimo di stipendio, sarebbe stata una scelta proprio di cuore"

Insigne non torna al Napoli, nonostante se ne sia parlato in questi giorni, perché l’attaccante di Frattamaggiore ha sperato e atteso una chiamata dagli azzurri. Lorenzo però ha fatto una scelta altrettanto romantica: ritorna al Pescara, ultimo in Serie B a 14 punti, dove tutto è iniziato. Storico il tridente composto da lui, Verratti e Immobile e allenato da Zeman. Quella squadra vinse la Serie B, conquistando una storica promozione in Serie A.

Andrea D’Amico, agente dell’attaccante di Frattamaggiore, ne ha parlato ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli: “Lui al Napoli sarebbe tornato anche al minimo di stipendio, sarebbe stata una scelta proprio di cuore. Noi abbiamo detto chiaramente alla società che lui sarebbe andato al Napoli anche al minimo di stipendio, perché proprio era una chiusura identitaria”.

Leggi anche: Ho sperato nella diversità di Insigne. Ma ha preferito rimanere a Napoli, diventando come lei

Poi ha spiegato la scelta del Pescara: “Una scelta identitaria, nel periodo in cui a volte si fa fatica a dare un senso alle proprie scelte in funzione dei valori, delle riconoscenze. Un po’ come Ulisse che torna a Itaca”