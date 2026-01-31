Infortunio Di Lorenzo: Forte trauma distorsivo, si aspettano gli esami strumentali per la diagnosi definitiva (Dazn)

Tanta apprensione in casa Napoli per le condizioni del capitano Giovanni Di Lorenzo che è uscito dal campo in barella durante la sfida contro la Fiorentina. Non c’è alcuna ufficialità da parte del club.

Infortunio Di Lorenzo, le condizioni

Federica Zille di Dazn ha dato aggiornamenti sull’infortunio di Di Lorenzo: “Non c’è ancora una diagnosi, ci saranno gli esami strumentali. La prima idea è che si tratti di un forte trauma distorsivo al ginocchio. Di Lorenzo è ancora qui nello spogliatoio”-

Antonio Conte a Dazn ha parlato di possibile rottura del legamento crociato per Di Lorenzo: “Si teme un infortunio grave per il capitano come la rottura del legamento crociato. Questi giocatori fanno troppe partite e bisogna cambiare qualcosa. La prima impressione è quella che porta a pensare ad un serio infortunio come la rottura del legamento per Giovanni”.

tempi di recupero di Di Lorenzo se dovesse essere confermata la rottura del legamento crociato si parlerebbe di circa 6 mesi di stop post operazione al ginocchio.

Giovanni Di Lorenzo ha lasciato lo stadio in stampelle con la moglie dopo essersi intrattenuto con l’agente Giuffredi. Domani la risonanza magnetica. Lo riporta Sky Sport.