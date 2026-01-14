Il Napoli sta lavorando per il mercato estivo: piace Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria
Sky: classe 2002, anche la Roma lo segue. Ha collezionato finora 14 presenze con 2 assist in stagione.
Con il mercato a saldo zero, il Napoli può comprare giocatori in questa sessione invernale solo se ne escono altri. Per questo motivo, gli azzurri stanno iniziando a pensare alla prossima stagione e al calciomercato estivo.
Il Napoli sta pensando al mercato per la prossima stagione
Secondo quanto riportato da Sky Sport:
Il Napoli sta lavorando per giugno. Piace molto Moris Valincic, esterno destro classe 2002 della Dinamo Zagabria. Non manca la concorrenza: anche la Roma segue il giocatore mentre l’Inter aveva sondato il suo profilo dopo l’infortunio di Dumfries a dicembre. In stagione, Valincic ha collezionato 14 presenze con due assist, uno dei quali in Europa League.
Inoltre, c’è anche un altro giocatore a cui il Napoli sta pensando per l’estate, ovvero Joao Gomes del Wolverhampton, centrocampista brasiliano. La dirigenza azzurra ha parlato con i suoi agenti, anche se al momento la trattativa risulta essere complessa per la concorrenza che c’è sul giocatore.