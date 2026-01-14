Il Napoli sta lavorando per il mercato estivo: piace Valincic, esterno destro della Dinamo Zagabria

L’Italia del calcio ha fatto la fine della Fiat, non ha capito che il mercato è cambiato: è un business, urgono manager

di Alfonso Ricciardelli, Cfa, Caia - Il calcio si è professionalizzato, a tutti i livelli: legale, commerciale, ovviamente di finanza. Infantino lo ha capito, la Lega Serie A è rimasta ai tempi di Andeotti: tira a campare