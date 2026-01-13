Joao Gomes, non c’è solo il Napoli: diversi club di Premier League sulle tracce del brasiliano

Romano su YouTube: «Il Napoli è in corsa, ha chiamato gli agenti, ma manca ancora un bel pezzo di affare prima di poter parlare di dirittura d'arrivo»

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, fa il punto sul calciomercato del Napoli e sulla situazione di Joao Gomes: gli azzurri hanno avviato i contatti con il centrocampista brasiliano per l’estate, ma l’operazione con il Wolverhampton non è ancora chiusa.

Calciomercato Napoli, il punto su Joao Gomes

Riporta Romano:

«Per quanto riguarda giugno, ci sono tante squadre interessate a Joao Gomes. Il Napoli è una delle squadre che ha chiamato i suoi agenti, questo sicuramente sì, c’è un dialogo in corso, ma al momento ancora non ci sono accordi ritenuti in chiusura col Wolverhampton.

Ancora non siamo nel rettilineo finale di questa operazione: manca ancora un bel pezzo di affare prima di poter dire Joao Gomes in dirittura d’arrivo al Napoli. Quindi sicuramente non è un discorso per gennaio.

Sono sicuro che sarà un nome di cui parleremo tanto da qui all’estate, perché ci sono molte squadre interessate, soprattutto in Premier League, e quindi è una corsa aperta. Il Napoli si è iscritto a questa corsa per Joao Gomes, ma prima di darvelo come acquisto in dirittura d’arrivo o come acquisto vicino, insomma, aspettiamo, seguiamo i prossimi passaggi, lasciamo lavorare ovviamente la dirigenza.

Credo sarà un discorso che ci porteremo per un po’ di tempo, quindi aggiorneremo nei prossimi mesi, direi settimane, non soltanto giorni, perché non c’è ancora un qualcosa di imminente su Joao Gomes.»