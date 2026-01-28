Il Napoli di Conte nella tempesta, la stagione rischia prendere una brutta piega (Daily Mail)
La Champions è appesa a un filo, la conta degli infortunati è infinita, stasera l'ex tecnico del Chelsea si gioca tanto
Il Daily Mail racconta Napoli come un mare in tempesta. Mentre il Chelsea lascia Londra Ovest, sembra allontanarsi da un uragano per finire dritto nella burrasca che avvolge la squadra di Antonio Conte: una barca scudettata che naviga ancora in acque agitate, tra infortuni, risultati incerti e una rotta europea tutta da difendere.
“Con la squadra del Chelsea di Liam Rosenior che questa settimana lascia Londra per Napoli, la sensazione potrebbe essere quella di volare via da una tempesta per finire dentro un’altra”.
Tempesta a Napoli
Giù nel Golfo di Napoli, però, il meteo è l’ultimo dei problemi. Spiega il Daily Mail:
“L’ex allenatore del Chelsea Antonio Conte sta lottando per tenere unita la sua squadra, mentre una stagione che minaccia di prendere una brutta piega viene minata da una pesante lista di infortunati e da una serie di risultati altalenanti.
Il rendimento irregolare del Napoli ha già portato a cinque sconfitte in Serie A in questa stagione – una in più rispetto a tutta la scorsa annata culminata con lo scudetto – mentre in Champions gli azzurri occupano il 25° posto in classifica e sono a un passo dall’eliminazione. L’ultima gara della fase campionato contro il Chelsea è il sottile filo che tiene ancora vive le speranze europee”.
Conte ha avvertito domenica: «La barca è in mare aperto durante una tempesta, ma nessuno scende. Dobbiamo tutti essere bravi a gestire questo momento, che va avanti da tempo».
La barca di Antonio Conte affonderà?
Ma dove sta andando storto tutto per i campioni in carica della Serie A, che poco più di sei mesi fa festeggiavano il quarto Scudetto? Se lo chiede il quotidiano inglese:
“Prima di tutto, è giusto dire che lo stesso Conte ha faticato a capirlo.
A novembre, i media italiani hanno parlato di imminenti colloqui di crisi tra l’allenatore e la dirigenza del club, dopo una conferenza stampa tempestosa in cui Conte dichiarò di non voler ‘accompagnare un morto’. Dopo quella sconfitta in campionato, il tecnico sostenne anche che la squadra stesse ancora vivendo di rendita sui trionfi della stagione precedente”.
E poi fa l’elenco di tutte le sfortune dell’allenatore:
“L’ex stella del Manchester City Kevin De Bruyne aveva iniziato la stagione in forma smagliante, ma uno strappo al bicipite femorale subito mentre calciava un rigore a fine ottobre ne ha interrotto lo slancio.
Romelu Lukaku ha trascorso sette mesi ai box a causa di un infortunio ed è tornato in campo nel weekend.
Il centrocampista scozzese Billy Gilmour, il cui status eroico della scorsa stagione era secondo solo a quello del connazionale Scott McTominay, ha saltato oltre 20 partite per un problema all’inguine.
Anche Frank Anguissa, ex centrocampista del Fulham e altro pilastro della squadra campione d’Italia, è fuori gioco da novembre.
Questo ha lasciato giocatori come McTominay – la cui prima stagione in azzurro si era conclusa con ogni tipo di gloria possibile, compresa una nomination al Pallone d’Oro – a doversi caricare il peso della squadra sulle spalle”.
Che il Napoli resti a galla o finisca definitivamente per imbarcare acqua dipenderà dalla capacità della nave di Conte, sballottata dalla tempesta, di tenere duro almeno per un’altra notte.