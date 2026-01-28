Due tifosi del Chelsea aggrediti in piazza Santa Maria La Nova, il Chelsea: “Non indossate i nostri colori a Napoli”

Due tifosi del Chelsea, arrivati ieri a Napoli in vista della partita di questa sera allo stadio Maradona, sono stati aggrediti e feriti e costretti al ricovero in ospedale.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. La loro identità non è stata resa nota. Un 22enne del Regno Unito – scrive il Mattino – ha riferito di essere stato aggredito insieme ad altri ragazzi di provenienza inglese nei pressi di Piazza Santa Maria La Nova a Napoli. Il giovane è stato medicato all’ospedale Vecchio Pellegrini ed è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Reuters, che riferisce come, in seguito all’accaduto, il Chelsea abbia invitato i propri tifosi in trasferta a “prestare la massima prudenza”. Il club londinese non ha fornito dettagli sull’incidente. Tantomeno sullo stato di salute dei feriti, limitandosi a comunicare che “due tifosi sono attualmente ricoverati in ospedale per ferite non mortali”.

Nel comunicato ufficiale, il Chelsea ha inoltre ricordato ai sostenitori presenti in città “di adottare tutte le precauzioni necessarie durante la permanenza a Napoli e di attenersi alle raccomandazioni condivise prima della partita”.

Già all’inizio dell’anno, in vista della trasferta partenopea, il club di Premier League aveva diffuso un avviso di viaggio invitando i tifosi a “non indossare abbigliamento o simboli riconducibili al Chelsea” e a “non muoversi in modo visibile come sostenitori del club” durante la permanenza in città.