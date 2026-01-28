Per Napoli-Chelsea Conte boccia completamente la campagna acquisti estiva del Napoli

Antonio Conte boccia completamente la campagna acquisti estiva del Napoli. Mercato cui certamente avrà contribuito. Stasera in formazione contro il Chelsea – nella partita decisiva per rimanere in Champions League – il tecnico salentino schiererà il solo Hojlund tra i nuovi arrivati. E se per Milinkovic Savic e De Bruyne c’è ovviamente la giustificazione degli infortuni: entrambi, se sani, avrebbero giocato. Per gli altri no. Lang e Lucca sono stati spediti via il prima possibile, alla prima finestra utile. Lang è andato a Istanbul al Galatasaray (in prestito, potrebbe tornare), e Lucca al Nottingham Forest (anche lui potrebbe tornare). E al momento non è che il Napoli li abbia sostituiti con chissà chi. È arrivato dal Verona Giovane che dovrà dimostrare di essere più competitivo di Lang. Lui comunque nella lista Champions non c’è. Altri acquisti a gennaio non ce ne sono stati. I nomi che circolano non sembrano esaltanti, vediamo cosa accadrà. Il ds Manna deve muoversi anche tra i rigidi paletti delle limitazioni imposte al mercato del Napoli da una modifica che in maniera autolesionista il Napoli di De Laurentiis ha persino votato.

Fuori dai titolari anche Gutierrez e Beukema. Beukema è la una delle grandi delusioni del mercato estivo. Pagato 30 milioni, sarebbe dovuto essere un pilastro della difesa e invece gioca Juan Jesus con Buongiorno e Di Lorenzo arretrato sulla linea dei tre. Secondo Conte, Di Lorenzo dà più affidamento di Beukema nella linea dei tre difensori. Giocano Buongiorno, Juan Jesus e Di Lorenzo. Gutierrez torna in panchina, al suo posto farà giocare Olivera. Dei nuovi acquisti in campo ci sarà il solo Hojlund che al momento è l’unico che ha funzionato pur se a singhiozzo: serate scintillanti miste a prove opache. Ma ha sempre lottato e quando ha potuto, ha segnato.