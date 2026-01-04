Il Napoli ha esibito uno strapotere atletico che rende merito allo staff dei preparatori a lungo sul banco degli accusati per i troppi infortunati illustri. Conte è stato chiaro per gennaio

Il Napoli corre, altro che problema di preparazione. Sul mercato quest’anno risparmiamoci le solite mezze tacche

Cesare – Caro Guido il Napoli è in una forma straordinaria . Ha maltrattato la Lazio al punto che è come se la squadra romana non fosse proprio scesa in campo. Gli azzurri, eccezion fatta per minuscole distrazioni, hanno giocato una partita perfetta. Su tutti un Politano stratosferico. Ha dato entrambe le palle dei due gol del Napoli. Giocando da quarto di centrocampo. Salvo poi a trasformarsi in esterno di destra quando Nères è uscito per un infortunio. Il pacchetto difensivo poi è stato perfetto.

Guido – L’elogio condivisibile di Politano non deve però far passare in ombra la prestazione gigantesca di Lobotka. Che ad un quarto d’ora dalla fine ha protetto una uscita di Milinkovic con un recupero straordinario. E se il pacchetto difensivo ha esibito una prestazione maiuscola, lo si deve certamente anche al filtro eccezionale del “cinghialotto” polacco. Né deve essere trascurata la prestazione di precisione chirurgica di McTominay che ha sacrificato il suo istinto da “killer che arriva da dietro” in nome di un lavoro notevole di interdizione, ricucitura ed impostazione.

Cesare – La cosa che colpisce di più è la naturalezza con la quale in questo periodo la squadra asfalta gli avversari. In forza di uno strapotere atletico che rende merito allo staff dei preparatori a lungo sul banco degli accusati per i troppi infortunati illustri. E ad una applicazione lucidissima degli schemi studiati in allenamento. La verità è che Conte, nonostante i tanti infortunati , ha messo su una squadra che accoppia efficacia a bel gioco. Tanto che il risultato di 2 a 0 quasi quasi gli va stretto.

Guido – Adesso un solo dubbio ci assale. E credo tormenterà ancora di più Antonio Conte. Come reagirà la squadra al tour de force di una partita ogni tre giorni? Compresa la faticosissima trasferta di champions a Copenaghen. Rincalzi non ve ne sono. E Nères è uscito per un infortunato, che si spera – ma al momento non vi è certezza di nulla – non sia una cosa grave. Perciò Mazzocchi, ragazzo generoso e simpatico, merita una tirata di orecchie per aver privato il Napoli, per almeno una partita , di una ulteriore unità. Giocare ad alto livello significa anche tenere i nervi saldi. Inoltre, a quanto pare, non si può far grande affidamento sulla campagna acquisti di gennaio. Chi arriva arriva, non sarà abile e arruolabile nel periodo infernale.

Cesare – A proposito degli acquisti eventuali di gennaio c’è da sperare che non arrivino mezze cartucce destinate poi, come già accaduto in passato, ad essere ignorate da Conte. E che magari producono soltanto imbarazzo e confusione nello spogliatoio. In fondo è quello che Conte ha lasciato trasparire rispondendo ad una specifica domanda.

Guido – Comunque un fatto è certo : il Napoli delle ultime quattro partite è una corazzata che deve fare paura a qualunque avversaria. In campionato come in Europa.

Milinkovic Savic – Cesare : Buono- Guido: Buono

Di Lorenzo – Cesare : Buono- Guido: Buono

Rrahmani – Cesare : Buono- Guido: Buono

Juan Jesus – Cesare : Buono- Guido: Buono

Politano – Cesare : Ottimo ( top)- Guido: Eccellente ( top)

Lobotka – Cesare : Ottimo (top)- Guido: Eccellente ( top)

McTominay – Cesare : Buono- Guido: Ottimo

Elmas – Cesare : Buono- Guido: Buono

Spinazzola – Cesare : Buono- Guido: Buono

Nères – Cesare : Buono- Guido: Buono

Hojlund – Cesare : Buono- Guido: Buono

Mazzocchi – Cesare : imperdonabile (flop) – Guido: ingenuo ( flop)

Buongiorno – Cesare : s.v- Guido: s.v

Noa Lang – Cesare : s.v- Guido: s.v

Gutierrez – Cesare : s.v- Guido: s.v