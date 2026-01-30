Home » Il Campo » Calciomercato

Il Milan prova a sbolognare Nkunku, l’ha offerto anche al Napoli (Schira)

I rossoneri ritentano la "mossa Okafor" di dodici mesi fa. Ma gli azzurri hanno altri piani.

Db Milano 28/12/2025 - campionato di calcio serie A / Milan-Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Christopher Nkunku

Il Milan sta cercando di liberarsi di Christopher Nkunku. Se la Roma sembra essere vicina al giocatore nelle ultime ore, l’attaccante francese è stato proposto anche al Napoli.

Come riportato da Nicolò Schira su X:

Christopher Nkunku è stato offerto al Napoli da un intermediario, ma il Napoli ha altri piani. 

Il Napoli è infatti sulle tracce di Allisson Santos dello Sporting Lisbona per un prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i due club per il brasiliano.

Il francese rossonero non ha soddisfatto il Milan finora: 5 reti e 2 assist in stagione, era stato pagato circa 40 milioni più il 10% al Chelsea sulla futura rivendita.

