Il Milan prova a sbolognare Nkunku, l’ha offerto anche al Napoli (Schira)
I rossoneri ritentano la "mossa Okafor" di dodici mesi fa. Ma gli azzurri hanno altri piani.
Il Milan sta cercando di liberarsi di Christopher Nkunku. Se la Roma sembra essere vicina al giocatore nelle ultime ore, l’attaccante francese è stato proposto anche al Napoli.
Come riportato da Nicolò Schira su X:
Christopher Nkunku è stato offerto al Napoli da un intermediario, ma il Napoli ha altri piani.
Christopher #Nkunku has been offered to #Napoli by an intermediary, but Napoli have other plans. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2026
Il Napoli è infatti sulle tracce di Allisson Santos dello Sporting Lisbona per un prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i due club per il brasiliano.
Il francese rossonero non ha soddisfatto il Milan finora: 5 reti e 2 assist in stagione, era stato pagato circa 40 milioni più il 10% al Chelsea sulla futura rivendita.