Il Galatasaray ha mostrato interesse per Noa Lang, cercando di assicurarselo con un prestito dal Napoli. Tuttavia, né il Napoli né il giocatore sembrano intenzionati ad accettare questa formula.
Gianluigi Longari ha scritto su X:
“Il Galatasaray ha chiesto in prestito al Napoli Noa Lang. Formula che non interessa ai partenopei ed al giocatore.”
— Gianluigi Longari (@Glongari) January 14, 2026
Lang, quell’assist può cambiargli la stagione. Conte gli dà fiducia
Lang giocherà titolare questa sera contro il Parma. È stato lui domenica sera a San Siro a crederci e a recuperare quel pallone destinato a uscire, invece l’olandese ha anticipato Barella e al volo è stato abile a servire all’indietro per McTominay che di prima ha depositato in porta il gol del 2-2. Conte quindi ha deciso di dare fiducia all’olandese che stasera (ore 18.30) sarà titolare in Napoli-Parma.
Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
A San Siro, però, Lang ha servito un grande assist innanzitutto a se stesso: con il mercato aperto e una situazione ancora indefinita per le difficoltà d’inserimento incontrate finora, potrebbe rappresentare una chiave. Di volta e di svolta per il futuro: certi colpi lasciano il segno per l’importanza della posta in gioco e nessuno potrà dirgli il contrario o sottrargli meriti. Anzi, magari è una giocata che metterà e aggiungerà fame e foga alla sua stagione: se lo augura e probabilmente ci crede anche Conte, considerando che oggi lo promuoverà in una partita che il Napoli non può permettersi assolutamente di sbagliare.
Lang ha collezionato 8 presenze da titolare su 24 partite in tutte le competizioni, con 846 minuti a coté. Molto meno di quanto avrebbe immaginato, probabilmente, e molto meno dei programmi tecnici iniziali. Ma il calcio è questo, è pieno di sorprese anche brutte, e quando la concorrenza è prestigiosa può capitare di scivolare ai margini; è il destino delle grandi squadre.