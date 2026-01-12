Lang, il Fenerbahçe ha avviato una trattativa col Napoli

Noa Lang, insieme a Matteo Lucca, sono i nomi caldi di questo mercato di gennaio del Napoli, Ricordiamo che il club ha necessità di cessioni se vuole acquistare e, anche se Manna dice hce è difficile migliorare la squadra, è chiaro che con gli infortuni occorre aggiungere qualche pedina in alcuni ruoli.

Sull’attaccante olandese si sono già fiondati diversi club e secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira su X, si sarebbero aperti contatti tra il Fenerbahce e il Napoli.

Il Fenerbahçe ha avviato una trattativa con il Napoli per provare ad ingaggiare l’esterno Noa Lang. Riflessioni in corso.

Il Napoli riflette perché non è propenso a lasciare andare Lang dopo l’infortunio di Neres, ma gli azzurri tengono gli occhi puntati a un innesto offensivo qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per l’olandese.