Lang, quell’assist può cambiargli la stagione. Conte gli dà fiducia

Lang giocherà titolare questa sera contro il Parma. È stato lui domenica sera a San Siro a crederci e a recuperare quel pallone destinato a uscire, invece l’olandese ha anticipato Barella e al volo è stato abile a servire all’indietro per McTominay che di prima ha depositato in porta il gol del 2-2. Conte quindi ha deciso di dare fiducia all’olandese che stasera (ore 18.30) sarà titolare in Napoli-Parma.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

A San Siro, però, Lang ha ser­vito un grande assist innan­zi­tutto a se stesso: con il mer­cato aperto e una situa­zione ancora inde­fi­nita per le dif­fi­coltà d’inse­ri­mento incon­trate finora, potrebbe rap­pre­sen­tare una chiave. Di volta e di svolta per il futuro: certi colpi lasciano il segno per l’impor­tanza della posta in gioco e nes­suno potrà dir­gli il con­tra­rio o sot­trar­gli meriti. Anzi, magari è una gio­cata che met­terà e aggiun­gerà fame e foga alla sua sta­gione: se lo augura e pro­ba­bil­mente ci crede anche Conte, con­si­de­rando che oggi lo pro­muo­verà in una par­tita che il Napoli non può per­met­tersi asso­lu­ta­mente di sba­gliare. Non più, non ora.

Lang ha col­le­zio­nato 8 pre­senze da tito­lare su 24 par­tite in tutte le com­pe­ti­zioni, con 846 minuti a coté. Molto meno di quanto avrebbe imma­gi­nato, pro­ba­bil­mente, e molto meno dei pro­grammi tec­nici ini­ziali. Ma il cal­cio è que­sto, è pieno di sor­prese anche brutte, e quando la con­cor­renza è pre­sti­giosa può capi­tare di sci­vo­lare ai mar­gini; è il destino delle grandi squa­dre. All’alba del mer­cato inver­nale, però, Noa s’è ritro­vato a lot­tare con­tro i dubbi e finan­che con­tro la pos­si­bi­lità di cam­biare club a distanza di pochi mesi.

Leggi anche: Calciomercato Napoli: Lang, contatti avviati col Fenerbahçe, ma c’è anche il Besiktas