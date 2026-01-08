Rocchi promuove arbitro e Var di Napoli-Verona: nessun turno di stop previsto per Marchetti e Marini
La Gazzetta: «Il braccio di Buongiorno viene considerato punibile per la posizione “scomposta". Gol di Hojlund annullato per immediatezza della rete dopo il tocco di mano»
Il codazzo di polemiche relative a Napoli-Verona non si placherà tanto facilmente e i pochi giorni che ci separano dal match di San Siro contro l’Inter (domenica alle 20:45), si preannunciano al veleno. Tuttavia, per i vertici arbitrali la prestazione di Marchetti risulterebbe sufficiente. Lo riporta la Gazzetta.
La valutazione di Marchetti: i dettagli
Si legge sulla Gazzetta:
“E in Verona-Napoli? Niente critiche, Marchetti e Marini pare si “salveranno”. Il braccio di Buongiorno, nonostante resti “incastrato” sotto quello del leccese Valentini, viene considerato punibile per la posizione “scomposta”: qui siamo sempre al salto verso la palla alta che per forza di cose “chiama” una certa dinamica, ma in questo caso i vertici arbitrali hanno ritenuto corretta l’assegnazione del penalty. E poi: Hojlund ha realmente colpito col braccio sinistro? Girano video in cui sarebbe più petto che altro ma dalle immagini (ogni angolazione) di Lissone, risulterebbe che l’attaccante addomestica il pallone con la mano, gol annullato per immediatezza. Ah, in Pisa-Como lascia molto a desiderare il primo rigore, quello assegnato al Pisa, da Pairetto.”