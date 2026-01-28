Holm vorrebbe trasferirsi al Napoli, ottimi rapporti tra i suoi agenti e il club (Fabrizio Romano)

Bisognerà capire se il Bologna sarà disposto a liberare il giocatore. Holm condivide gli stessi agenti di Noa Lang, l’agenzia Cetinkaya.

Il Napoli valuta il possibile acquisto del terzino destro Holm, gradito al giocatore, ma l’operazione dipende dalla disponibilità del Bologna.

Riporta Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

“Anche il Napoli è molto attivo sul mercato, perché – come abbiamo raccontato più volte – il club azzurro è alla ricerca di un terzino destro. Il nome di Holm è tornato d’attualità negli ultimi giorni, anche grazie a un dettaglio non secondario: condivide gli stessi agenti di Noa Lang, ovvero l’agenzia Cetinkaya, una delle più importanti d’Europa, con cui il Napoli vanta ottimi rapporti.

Proprio durante la lunga e complessa operazione che ha portato Lang al Galatasaray, il Napoli ha avuto modo di parlare anche della possibilità di arrivare a Holm. Chiaramente si tratta di un’operazione che passa dal Bologna e bisognerà capire se il club emiliano sarà disposto a liberare il giocatore, ma il suo nome è sicuramente tra quelli presi in considerazione dalla dirigenza azzurra.

Il calciatore gradirebbe il trasferimento e in quell’occasione si è discusso concretamente di questa eventualità. Vedremo se l’idea potrà trasformarsi in una possibilità reale: il Napoli sta effettuando diverse valutazioni e seguiranno aggiornamenti“.