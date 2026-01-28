Napoli, Holm l’alternativa a Juanlu: possibile scambio con Mazzocchi
Sky Sport: il Napoli sta provando a capire se si può imbastire una trattativa col Bologna. Piace anche Fortini della Fiorentina.
Il Napoli è attivo, per quanto può, sul mercato per cercare di rinforzare la squadra. Gli azzurri sono alla ricerca di un esterno che possa alternarsi a Matteo Politano nel 3-4-2-1. Oltre a Juanlu Sanchez del Siviglia, che è seguito dalla scorsa estate, agli azzurri piacciono anche Emil Holm del Bologna e Fortini della Fiorentina. Proprio con lo svedese rossoblù, il Napoli potrebbe tentare uno scambio alla pari inserendo Mazzocchi.
Come riportato da Sky Sport:
Per la fascia il Napoli pensa a Juanlu, ma è un’idea anche Holm del Bologna, che può lasciare il club. Il Napoli sta provando a capire se si può imbastire una trattativa, magari inserendo Mazzocchi come contropartita per sbloccare la questione regolamentare del mercato a saldo zero. Piace sempre Fortini della Fiorentina, che interessa anche alla Roma.
Per quanto riguarda l’ala, Sky conferma l’interesse per Alisson Santos dello Sporting Lisbona, con cui gli azzurri tenteranno di imbastire una trattativa per un prestito con diritto di riscatto.