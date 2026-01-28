Ambrosino, l’Avellino è interessato: entro domani il Napoli deciderà se privarsene o meno (Pedullà)

Giuseppe Ambrosino era destinato ad approdare al Venezia dal Napoli, in prestito. Ma il club veneto, data la lunga attesa, ha deciso di interrompere la trattativa. Gli azzurri, infatti, hanno perso la settimana scorsa un altro centravanti, ovvero Lucca, ceduto al Nottingham Forest. E con Lukaku parzialmente a disposizione, non c’era un’alternativa a Rasmus Hojlund. Ora pare si sia inserito l’Avellino per ingaggiare Ambrosino in prestito.

Come riportato da Alfredo Pedullà:

L’Avellino lavora per chiudere un altro paio di operazioni tra centrocampo e attacco. Per il reparto offensivo i due nomi sono quelli di Ambrosino del Napoli e Novakovic della Reggiana. Per Ambrosino c’è stato un importante inserimento dell’Avellino nelle ultime ore, il Napoli aveva un accordo con il Venezia che avrebbe deciso di non aspettare più. Vedremo gli sviluppi.

Il giornalista ha aggiunto su X che entro domani ci sarà un incontro per capire la fattibilità dell’operazione.