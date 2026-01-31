Holm, Norton-Cuffy e Calabria, i nomi del Napoli per rimpiazzare Di Lorenzo (Fabrizio Romano)

L’infortunio del capitano Di Lorenzo è l’ennesima tegola per il Napoli che lotta da inizio stagione con gli infortuni e continua a disputare incontri con una rosa ridotta all’oss. Se, come anticipato dall’allenatore Antonio Conte, dovesse trattarsi di un problema al crociato, i tempi di recupero per Di Lorenzo sarebbero lunghi e il club dovrebbe rimettersi immediatamente sul mercato. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha dato aggiornamenti

Il Napoli deve rimpiazzare Di Lorenzo

“Brutto infortunio per Di Lorenzo, ora serve cautelarsi con un nuovo giocatore al suo posto. Holm e Norton-Cuffy sono due giocatori che il Napoli ha già valutato da tempo, vediamo se il Napoli affonderà anche a destra. L’Inter ha rallentato per Norton-Cuffy, mentre la Juve è forte su Holm e si aspetta Joao Mario. Davide Calabria può rientrare in questo giro di terzini destri perché ha voglia di tornare a giocare in Italia.

Il Napoli ora può accelerare su Alisson Santos dopo che si è chiusa la partita, 3 milioni di prestito più 15 di riscatto non obbligatorio. Il Napoli ha aspettato Sulemana, ma non c’è il via libera dell’Atalanta. Se Lookman si chiude con l’Atletico Madrid allora l’Atalanta non lascia più partire Sulemana.